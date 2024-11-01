В Тюменской области зарплаты выросли на 15,5%

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

До 112 тыс. рублей прогнозируют рост зарплаты в Тюменской области. Уже наблюдается прирост на 15,5%. В 2023 году среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 71,2 тыс. рублей. По итогам 2024 года ожидается рост на 17,5% - до 83,6 тыс. рублей.

Как сообщает "Вслух.ру", в дальнейшем рост может составить 30%-33,9%. При базовом варианте в 2025 году средняя зарплата в Тюменской области вырастет до 94,4 тыс. руб., в 2026 — до 103,7 тыс. руб., в 2027 — до 112 тыс. рублей. По данным Росстата, в январе-августе 2024 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата в регионе составила 79 тыс. 646 руб., что на 15,5% выше, чем годом ранее.