Лучшие учебники царской России можно увидеть в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С учебными книгами по разным отраслям науки времен царской России могут познакомится жители Тюменской области в читальном зале Научной библиотеки Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника, сообщает пресс-служба учреждения.

В то время система народного образования имела статус государственной службы, а учителя были государственными служащими. Дореволюционные учебники способствовали формированию грамотности человека. Львиная доля внимания уделялась речевым нормам с акцентом на культурологический аспект изучения русского языка.

В фонде Научной библиотеки хранятся "Элементарная геометрия" (1906 г.), "Алгебра" (1915 г.) и "Физика" (1917 г.) "со многими упражнениями и задачами". Один из самых популярных учебников дореволюционной России - "Сборник арифметических задач для средних учебных заведений, мужских и женских" (1913 г.) учителя Ираклия Верещагина, выдержавший 28 переизданий. В учебнике представлены более 3 тыс. задач разной сложности, направленных не только на знания точных наук, но и расширение кругозора.