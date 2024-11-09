Тур выходного дня на термы могут выиграть тюменцы за самое красивое фото региона

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Принять участие в конкурсе фотографий "Самое красивое место Тюменской области" предложил землякам губернатор Александр Моор. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Буду размещать у себя на страницах в социальных сетях ваши фото, которые вы сделали на необъятных просторах нашего любимого региона. В конце декабря вместе с вами выберем наиболее удачный снимок. Фото принимаются по этой ссылке, там же все условия конкурса", - написал глава региона.

Победитель, который сумеет запечатлеть самый красивый уголок Тюменской области, получит тур выходного дня на термы на семью из пяти человек.