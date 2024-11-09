Тюменцев предупреждают о мокром снеге и сильном ветре 10 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятных погодных условиях 10 ноября предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в ночные часы на юге региона облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.

Днем мокрый снег, местами гололёдные явления, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура ночью от 1 до 6 градуса мороза, днём от плюс 1 до минус 4.