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Тюменцев предупреждают о мокром снеге и сильном ветре 10 ноября

Общество, 13:45 09 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятных погодных условиях 10 ноября предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в ночные часы на юге региона облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега.

Днем мокрый снег, местами гололёдные явления, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 7-12 м/с, местами порывы до 18 м/с.

Температура ночью от 1 до 6 градуса мороза, днём от плюс 1 до минус 4.

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