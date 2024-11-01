Архитектуру Тюменского межвузовского кампуса представили на Градфоруме

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Морской лайнер и окно в Сибирь – основа архитектурной концепции Тюменского межвузовского кампуса. Ее представили на сессии "Кампусы как драйверы развития городов" Тюменского градостроительного форума.

"Место для кампуса выбрано идеальное: расположение север-юг, река Тура, озеро Круглое, рядом новый, прогрессивный микрорайон и Гагаринский парк. Главная ось связана с рекой и парком. Начинается кампус с комплекса гостиниц. Он имеет форму лайнера. Соединяются объекты посредством окна, которые назвали окном в Сибирь", - рассказал главный архитектор Тюменского межвузовского кампуса, партнер-сооснователь ТПО "Резерв" Владимир Плоткин.

Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер пояснил участникам сессии, что морская тематика легла в основу архитектурной концепции не случайно.

"Море в Тюмени есть, это доказано, оно запечатано великолепием термальных вод с эксклюзивным солевым составом. Поэтому и было решено создать со стороны озера образ и романтику морского бриза", - отметил он.

По проекту у кампуса предусмотрена организация марины, хаусботов, водных аттракционов, открытого городского пляжа.

Архитектурное решение с окном в Сибирь основано на истории появления первого города за Уралом – это Тюмень.

Над проектом Тюменского кампуса работают 350 человек и около 30 организаций. Они применяют трехмерное цифровое проектирование.

"Впоследствии мы получим цифровую модель, которой будет пользоваться управляющая компания. Предусмотрена диспетчеризация, автоматизация, будет видна любая протечка, температура, потребление ресурсов, контроль доступа в помещения. На территории кампуса применят умное освещение и современную вентиляцию. Это будет единая CRM-система", - представил проектные решения кампуса управляющий партнер группы компаний "Параметрика" Иван Сухих.

Весь комплекс объединен теплыми переходами и представляет полный цикл жизнедеятельности студентов от учебы, исследований, до отдыха, развлечений. Он также будет доступен горожанам. По оценке экспертов Министерства образования и науки, кампусы имеют около 40 социально-экономических эффектов для развития территорий.

"Проект нашего кампуса занимает достойное место среди 17 по стране. К 2028 году, к моменту запуска кампуса, мы будем компетентны по вопросу его строительства. Напишем отдельную главу в общероссийской книге о том, как построить кампус мирового уровня", - заключил Алексей Райдер.

Тюменский межвузовский кампус мирового уровня строится в рамках национального проекта "Наука и университеты".

Тюменский градостроительный форум прошел в бизнес-центре "1А Первомайская" 7 и 8 ноября. Он объединил градостроителей, архитекторов, представителей органов власти, бизнесменов и инвесторов. На 25 сессиях, дискуссиях, панельных заседаниях участники решали актуальные для строительной отрасли вопросы. По итогам форума принята резолюция, которая направлена на рассмотрение в Минстрой РФ.

Анжела Лебедева