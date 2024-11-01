Уроженка Уватского района стала чемпионкой России по боксу 2024 года

| Фото: из Телеграм-канала администрации Уватского района | Фото: из Телеграм-канала администрации Уватского района

Спортсменка из Уватского района Альбина Молдажанова стала чемпионкой России по боксу среди женщин в 2024 году. Она одержала абсолютную победу в весовой категории до 66 кг.

Как сообщает администрация Уватского района, с миром бокса Альбина Молдажанова познакомилась в 15 лет в родной Демьянке. Ее первым тренером стал Даниил Ильченко. Сейчас она тренируется в спортивной школе № 3 города Тюмени под руководством Александра Паули.

"Искренне гордимся нашей землячкой и поздравляем с выдающейся победой!" - подчеркнули в муниципалитете.