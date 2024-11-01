16 тыс. тонн мусора вывезли городские управы с территории Тюмени с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

16 тыс. тонн мусора вывезли с мест несанкционированных свалок на территории административных округов Тюмени с начала 2024 года, сообщает пресс-служба городской администрации.

Среди таких участков - ул. Усадебная, Рябиновая, Зимняя, Александра Логунова, Пражская, Воронинская гавань, лог реки Тюменки, район окружной дороги, ТЭЦ-2, Велижанский тракт.

Как рассказал руководитель управы Калининского округа Олег Савчук, иногда случается и повторное складирования мусора на тех территориях, которые были ранее расчищены. Управы держат этот вопрос на контроле, а чтобы не допустить таких ситуаций, проводят патрулирование городских локаций, профилактические беседы с возчиками мусора, перекрывают проезды для техники заградительными насыпями или железобетонными блоками.

Напомним, сообщить о несанкционированной свалке горожане могут на "Зеленую линию" портала "Тюмень — наш дом".