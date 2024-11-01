На фасадах двух школ Тюмени установили мемориальные доски в память о героях СВО

| Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Три мемориальные доски в память о героях СВО установили на фасадах двух тюменских школ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

"На фасаде лицея № 34 появились две мемориальные доски, увековечившие память Алмаза Хилажева, выпускника 2016 года, и Дмитрия Семенова, окончившего лицей в 2018 году. Оба они мечтали о военной службе, были увлечены спортом и до последнего вдоха оставались преданными своей Родине. Дмитрий Семенов, выпускник ТВВИКУ, погиб в машине, попавшей под обстрел. Алмаз Хилажев, спасая товарищей, накрыл собой гранату", - рассказал глава города.

Мемориальная табличка в память об Алексее Исаеве, который окончил учёбу в 1998 году и посвятил свою жизнь работе на РЖД, установлена в школе № 69. Он погиб при выполнении боевой задачи в марте 2024 года.