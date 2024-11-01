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Семейный МФЦ Сорокинского района стал лучшим в Тюменской области

Общество, 20:14 11 ноября 2024

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

В Тюмени наградили лучшие семейные многофункциональные центры муниципальных образований. По итогам регионального конкурса лучшим стал семейный МФЦ Сорокинского района, на втором месте - учреждения Ялуторовского и Юргинского районов, на третьем - семейные МФЦ Нижнетавдинского и Казанского районов.

Награждение состоялось в региональном центре "Семья" в Тюмени, сообщает инфоцентр регионального правительства.

По словам начальника управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инги Тигеевой, Тюменская область — единственный регион, который инициировал подобный конкурс.

"Уже 11 муниципальных образований вдохновились идеей открыть у себя такие полезные для людей пространства, как семейные МФЦ. Это создает новые возможности для жителей региона и улучшает доступ к государственным услугам", - отметила она.

Семейные МФЦ открываются на базе комплексных центров социального обслуживания в рамках Года семьи. Учреждения работают по принципу "одного окна". Оперативно в них можно получить правовую и психологическую помощь, консультацию по мерам социальной поддержки и другие виды услуг.

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