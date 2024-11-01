Более 100 тюменских студентов участвуют в проекте "ПолитЗавод"

| Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России" | Фото: Пресс-служба "Молодой гвардии Единой России"

Более 100 студентов объединил очередной сезон проекта "ПолитЗавод" в Тюменской области.

Участники уже прошли онлайн-тестирование и собеседование, далее на протяжении двух месяцев они будут получать навыки управления и социального проектирования под руководством опытных наставников, сообщает пресс-служба "Молодой гвардии".

Успехов ребятам пожелал первый заместитель председателя Тюменской областной думы, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов. Он напомнил, что проект для региона не новый, ранее он носил название "Школа парламентаризма" и дал старт многим тюменским политикам. Андрей Артюхов посоветовал ребятам сосредоточиться на конкретных делах: помогать участникам СВО и их семьям, участвовать в сборе и отправке гуманитарных грузов, плетении маскировочных сетей, подготовке празднования 80-летия Победы.

Федеральный координатор МГЕР по Уральскому федеральному округу Владимир Сбитнев рассказал участникам проекта о своем пути в политике, который начался еще в студенческие годы с волонтерского движения.

Отметим, что победители проекта получат возможность стать помощниками депутата Тюменской городской думы на общественных началах.