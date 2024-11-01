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Мемориальную доску в память о бойце СВО открыли в Тобольске

Общество, 17:32 12 ноября 2024

Скриншот видео | Фото: Скриншот видео

Мемориальную доску в память об участнике специальной военной операции Алексее Мунареве открыли на фасаде школы № 16 имени Виктора Неймышева в Тобольске.

Алексей - выпускник данной школы. На фронт он отправился добровольцем в июне 2023 года. Погиб при выполнении боевой задачи 30 сентября 2023 года под Донецком. Указом президента РФ награжден орденом Мужества посмертно.

Открыли мемориальную доску на торжественной линейке. Память земляка почтили минутой молчания и возложили цветы к его портрету, сообщает пресс-служба администрации Тобольска.

Видео - администрация Тобольска

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# мемориальная доска , Тобольск

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