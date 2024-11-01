В лесах Тюменской области выявили 19 незаконных заготовок деревьев

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

19 мест незаконной рубки деревьев выявили в Тюменской области за октябрь. Черные лесорубы заготовили на таких делянках 434,5 куб. м древесины, сумма ущерба, который они нанесли лесам оценена в 4,9 млн рублей, сообщает департамент лесного комплекса.

Самый большой урон лесному фонду нанесли нарушители в Нижнетавдинском районе – они заготовили 211 куб. м древесины на сумму более 1,7 млн рублей.

Материалы по 16 фактам незаконных рубок, ущерб от которых превышает пять тыс. рублей, передали в полицию для возбуждения уголовных дел.

Виновные еще по трем местам вырубки деревьев установлены. Их привлекут к административной ответственности, также им придется возместить причиненный ущерб.