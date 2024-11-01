Энергетики в Тюмени проведут уроки по техприсоединению к электрическим сетям

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Уроки по техническому присоединению потребителей к сетям проведут специалисты компании СУЭНКО в Тюмени. Обучение запланировано на декабрь. Будущим пользователям расскажут про этапы этой процедуры, сообщает региональный департамент жилищно-коммунального хозяйства.

Кроме того в программу включили демонстрацию онлайн-сервисов сайта suenco.ru с личным кабинетом, калькулятором расчета стоимости техприсоединения и необходимой мощности, работу обратной связи.

В тюменском Центре обслуживания клиентов (ул. Северная, 32 А, 1 этаж) урок для физических лиц пройдет 12 декабря, начало в 8 час. 30 мин.

Предпринимателей и представителей юридических лиц приглашают на занятие 19 декабря, начало в 8 час. 30 мин.

Уточнить информацию можно по телефону 8–800-700–86–72.