Молодежный совет автономии казахов Тюменской области приглашает к сотрудничеству
Молодежный совету национальной культурной автономии казахов Тюменской области приглашает в свои ряды активных и целеустремленных молодых людей. Организаторы ищут тех, кто готов внести вклад в развитие культуры, традиций и укрепление связи поколений.
"Мы предлагаем участие в интересных проектах и мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию казахской культуры, представляем возможность проявить свои лидерские качества и организаторские способности. Обещаем общение с единомышленниками и обмен опытом, поддержку инициатив и идей от молодых активистов", - написали члены совета в своих аккаунтах в соцсетях.
Для вступления необходимо заполнить анкету по ссылке.