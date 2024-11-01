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Молодежный совет автономии казахов Тюменской области приглашает к сотрудничеству

Общество, 08:43 14 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодежный совету национальной культурной автономии казахов Тюменской области приглашает в свои ряды активных и целеустремленных молодых людей. Организаторы ищут тех, кто готов внести вклад в развитие культуры, традиций и укрепление связи поколений.

"Мы предлагаем участие в интересных проектах и мероприятиях, направленных на сохранение и популяризацию казахской культуры, представляем возможность проявить свои лидерские качества и организаторские способности. Обещаем общение с единомышленниками и обмен опытом, поддержку инициатив и идей от молодых активистов", - написали члены совета в своих аккаунтах в соцсетях.

Для вступления необходимо заполнить анкету по ссылке.

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# казахи , национальная автономия казахов Тюменской области

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