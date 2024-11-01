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Самые спортивные семьи выявили в Тюменском районе

Спорт, 17:23 13 ноября 2024

Пресс-служба администрации Тюменского района | Фото: Пресс-служба администрации Тюменского района

26 семей из Тюменского района стали участниками традиционного районного конкурса "Мама, папа, я – спортивная семья".

Старты проходили в Червишево по трем возрастным группам, и впервые - при поддержке "Движения Первых". В самой младшей группе - с детьми 6-8 лет - победителями стали Садыковы из Каскары. Серебро досталось семье Нестеровых из Червишево, а Макиенко из Мальково забрали бронзу.

В средней возрастной группе (с детьми 9-10 лет) абсолютными лидерами стала семья Шариповых Мулашинского муниципального образования. Следом за ними - Колпащиковы из Винзилей, завершили тройку лидеров жители Червишево - семья Нестеровых.

Семья Щегловых из Винзилей стали победителями в старшей возрастной группе (с детьми 11-12 лет), второе и третье место заняли семьи Черепковых из Червишево и Литвиненко из Кулаково соответственно.

Все участники конкурса отмечены дипломами, а победители и призеры награждены кубками, медалями и подарками, сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

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# Год семьи , спортивная семья

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