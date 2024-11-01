30 обращений от тюменских предпринимателей поступило на платформу "ЦУР-Бизнес.72"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

30 обращений отправили предприниматели Тюменской области на платформу "ЦУР-Бизнес.72". Большая часть вопросов касается консультаций по мерам поддержки бизнеса в регионе, аренде земельных участков и получению лицензий, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Система повышает прозрачность работы областных структур и ведомств – ведь все обращения фиксируются и анализируются. Это позволяет выявлять наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели, и оперативно формировать эффективные меры поддержки бизнеса", - отметила советник генерального директора Инвестиционного агентства Тюменской области Елена Бражник.

Единая система "ЦУР-Бизнес" включает в себя все каналы связи, через которые поступают обращения от бизнеса: платформа Госуслуг, электронная почта, личные приемы. Можно также обратиться по единому телефону 8-800-444-72-00.