70 силачей примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по тяжелой атлетике

Чемпионат и первенство Тюмени по тяжелой атлетике пройдет в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109/1) с 23 по 24 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Начало соревнований в оба дня - в 9 часов, торжественное открытие состоится 23 ноября в 13 часов 30 минут.

Около 70 атлетов областной столицы ожидают выхода на соревновательный помост в следующих возрастных группах: юноши и девушки 10–12 лет, 13–15 лет, 13–17 лет, юниоры и юниорки 15–18 лет, 19–20 лет, 15 лет — 23 года и мужчины и женщины 15 лет и старше.