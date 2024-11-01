  • 13 ноября 202413.11.2024среда
  • USD97,9559
    EUR104,2533
  • В Тюмени -7..-9 С 4 м/с ветер западный

70 силачей примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по тяжелой атлетике

Спорт, 16:16 13 ноября 2024

Чемпионат и первенство Тюмени по тяжелой атлетике пройдет в спортивной школе № 3 (ул. Садовая, 109/1) с 23 по 24 ноября, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации города.

Начало соревнований в оба дня - в 9 часов, торжественное открытие состоится 23 ноября в 13 часов 30 минут.

Около 70 атлетов областной столицы ожидают выхода на соревновательный помост в следующих возрастных группах: юноши и девушки 10–12 лет, 13–15 лет, 13–17 лет, юниоры и юниорки 15–18 лет, 19–20 лет, 15 лет — 23 года и мужчины и женщины 15 лет и старше.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# тяжелая атлетика

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:16 13.11.202470 силачей примут участие в чемпионате и первенстве Тюмени по тяжелой атлетике
13:53 13.11.2024Тюменские тхэквондисты завоевали 64 медали всероссийских стартов
12:47 13.11.2024Тюменские ветераны СВО поучаствуют во всероссийских соревнованиях в Сочи
11:41 13.11.2024Тюменские параспортсмены сдадут нормативы ГТО