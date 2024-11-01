В Тюмени презентовали сказку Ершова "Конек-горбунок" на ненецком языке
Книгу П. П. Ершова "Конек-горбунок", переведенную на ненецкий язык, презентовали в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени 14 ноября. Проект посвящён 190-летию со дня первого издания сказки. Издание выпустили тиражом в 1 тыс. экземпляров.
"Сказку издали на многих языках, в том числе на хантыйском. А ненецкого перевода "Конька-горбунка" не было. Благодаря депутату Тюменской областной думы Дмитрию Фролову мы нашли переводчицу Светлану Тусида, художника из Салехарда Андрея Вахрушева, который смог передать атмосферу Ямала и Крайнего Севера", - сказал руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов.
Переводчица Светлана Тусида работала над произведением около трех месяцев. Еще два ушло на макет книги.
"Трудностей было много. Это мой первый опыт перевода поэтического произведения. В сказке много историзмов, старославянизмов. Какие-то части я переводила и откладывала на несколько дней. Потом смотрела свой перевод, если мне не нравилось, могла начать переводить отрывок заново", - поделилась Светлана Тусида.
Как отметил Андрей Артюхов, этот тираж не предназначен для продажи. Большую часть передадут в школы, детские сады и библиотеки Ямала.
Отметим, что в Тюменской области реализуют проект "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок". Идет работа по популяризации творчества писателя и приобщению к истории, литературе и краеведению маленьких жителей региона.
Юлия Божок