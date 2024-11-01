В Тюмени презентовали сказку Ершова "Конек-горбунок" на ненецком языке

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Книгу П. П. Ершова "Конек-горбунок", переведенную на ненецкий язык, презентовали в представительстве Ямало-Ненецкого автономного округа в Тюмени 14 ноября. Проект посвящён 190-летию со дня первого издания сказки. Издание выпустили тиражом в 1 тыс. экземпляров.

"Сказку издали на многих языках, в том числе на хантыйском. А ненецкого перевода "Конька-горбунка" не было. Благодаря депутату Тюменской областной думы Дмитрию Фролову мы нашли переводчицу Светлану Тусида, художника из Салехарда Андрея Вахрушева, который смог передать атмосферу Ямала и Крайнего Севера", - сказал руководитель депутатской фракции "Единая Россия" Тюменской облдумы Андрей Артюхов.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Переводчица Светлана Тусида работала над произведением около трех месяцев. Еще два ушло на макет книги.

"Трудностей было много. Это мой первый опыт перевода поэтического произведения. В сказке много историзмов, старославянизмов. Какие-то части я переводила и откладывала на несколько дней. Потом смотрела свой перевод, если мне не нравилось, могла начать переводить отрывок заново", - поделилась Светлана Тусида.

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Как отметил Андрей Артюхов, этот тираж не предназначен для продажи. Большую часть передадут в школы, детские сады и библиотеки Ямала.

Отметим, что в Тюменской области реализуют проект "Единой России" "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок". Идет работа по популяризации творчества писателя и приобщению к истории, литературе и краеведению маленьких жителей региона.

Юлия Божок