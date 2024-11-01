Тюменский драмтеатр представит "Ухо Ван Гога" в Перми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменский драматический театр покажет спектакль "Ухо Ван Гога" в рамках XI фестиваля-конкурса моноспектаклей "MOHOfest" в Перми в театре "Балета Евгения Панфилова" 15 ноября, сообщает пресс-служба ТКТО.

В шорт-лист конкурсной программы вошло 12 постановок. Что касается географии фестиваля, заявки пришли из городов с активным театральным процессом: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Тюмени, Калининграда, Вологды, Красноярска и других — было около семи десятков соискателей, в том числе из Армении и Казахстана.

Фестиваль моноспектаклей "МОНОfest" – это стимулирование актерских и режиссерских инициатив, обогащение творческой и культурной сферы края и возможность высказывания за пределами традиционного репертуарного театра.

Возрастное ограничение: 18+.