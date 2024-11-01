Подросток из Тобольского района преобразил столовую родной школы

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Одиннадцатиклассник из пос. Прииртышский Андрей Куимов оформил стену в школьной столовой. Такой подарок он сделал к 180-летию родного учебного заведения, сообщает администрация Тобольского района.

| Фото: Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

За плечами у подростка — художественная школа и победы в различных конкурсах местного и регионального значения. Его работы вошли в сборник стихов "Письма памяти" героя России Владимира Шарпатова. Сегодня в портфолио Андрея множество проектов: от интерьеров автошколы до решений для студий красоты.

Молодой человек развивает себя не только в изобразительном искусстве. В 2022 году он стал победителем регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills Russia в компетенции "Художественная резьба по дереву и кости". Также молодой человек увлекается гончарным ремеслом.