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Подросток из Тобольского района преобразил столовую родной школы

Общество, 17:45 13 ноября 2024

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

Одиннадцатиклассник из пос. Прииртышский Андрей Куимов оформил стену в школьной столовой. Такой подарок он сделал к 180-летию родного учебного заведения, сообщает администрация Тобольского района.

Администрация Тобольского района | Фото: Администрация Тобольского района

За плечами у подростка — художественная школа и победы в различных конкурсах местного и регионального значения. Его работы вошли в сборник стихов "Письма памяти" героя России Владимира Шарпатова. Сегодня в портфолио Андрея множество проектов: от интерьеров автошколы до решений для студий красоты.

Молодой человек развивает себя не только в изобразительном искусстве. В 2022 году он стал победителем регионального чемпионата "Молодые профессионалы" по стандартам WorldSkills Russia в компетенции "Художественная резьба по дереву и кости". Также молодой человек увлекается гончарным ремеслом.

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# детское художественное творчество , молодые дарования , Тобольский район

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