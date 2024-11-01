Тюменских журналистов и блогеров приглашают на всероссийский конкурс "ПРО газ"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Поучаствовать во всероссийском конкурсе "ПРО газ" на лучшую публикацию о газоснабжении и газификации приглашают представителей СМИ из Тюменской области. Работы принимаются до 31 августа 2025.

На конкурсе шесть номинаций: лучший сюжет на телевидении и видеохостингах, лучшая публикация в печатном издании, лучшая публикация в информационном агентстве, лучшая публикация в интернет-издании, лучшая публикация в социальных сетях и блогах, лучший материал на радио.

К участию в конкурсе принимаются материалы, опубликованные с 1 января 2024 года по 1 августа 2025 года по электронной почте: konkursgaz@yandex.ru.

Награждение победителей пройдет осенью 2025 года в рамках Петербургского международного газового форума.

Всероссийский конкурс "ПРО газ" организован компанией "Газпром межрегионгаз" в 2023 году.