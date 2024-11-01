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Памятник участникам СВО планируют установить в Бердюжском районе

Общество, 16:27 14 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Памятник участникам специальной военной операции планируют установить в Бердюжском районе. Об этом рассказал глава муниципального образования Александр Хуснулин.

"Мы сейчас в этом плане ведем работу с родственниками воинов – участников специальной военной операции. Также определяем место, где лучше всего расположить мемориал и его концепцию. Как только соберем всю информацию, организуем комиссию и определим финансирование", - рассказал глава района.

Александр Хуснулин также выразил готовность оказать поддержку по организации фотовыставки "Надежный тыл".

Оксана Корнеенкова

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# Бердюжский район , мемориал , СВО

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