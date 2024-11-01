Сильнейших в настольных играх народов мира определили в Ялуторовском районе

| Фото: Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

15 команд стали участниками турнира по настольным играм народов мира в спорткомплексе "Юбилейный" с. Памятное Ялуторовского района. В состав сборных вошли представители первичек обществ инвалидов и ветеранов, а также главы сельских поселений.

"Благодаря нам, турниры по настольным инклюзивным играм выходят на областной уровень. А совсем скоро у жителей района будет еще больше возможностей попробовать свои силы и совершенствовать мастерство — заказали еще два комплекта игр", - рассказал глава Ялуторовского района Андрей Гильгенберг.

По итогам лучшими признаны участники из с. Ивановка, д. Авазбакеева и с. Сингуль Татарский. Они отмечены медалями, дипломами и подарками, сообщает информационный центр регионального правительства.