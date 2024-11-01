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Опыт взаимодействия Тюменской области с партнерами из Китая представят на II Международном форуме

Политика, 21:06 14 ноября 2024

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Опыт работы Тюменской области с китайскими компаниями представит в рамках панельной дискуссии мероприятия "РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" генеральный директор Инвестиционного агентства Тюменской области региона Николай Пуртов.

Площадка посвящена торговому и инвестиционному взаимодействию двух государств в новую эпоху.

"Свою инвестиционную стратегию Тюменская область формирует и с учетом выгодного географического положения территории. В этом отношении мы можем стать нефтегазовым и логистическим хабом. Мы могли бы сюда привозить не только оборудование, но и интеллектуальные возможности, компетенции, что для нас тоже важно", - отметил Николай Пуртов.

Основой для развития туристической инфраструктуры и привлечения китайских туристов может стать программа "Москва плюс".

Международный форум "РОСТКИ"проходит в Казани. Деловая программа включает 70 сессий по темам инвестиций, технологий, логистики, нефтехимии, торговли, сельского хозяйства, образования, туризма. Участниками стали более 10 представителей 69 субъектов РФ и 26 административных подразделений КНР, сообщает информационный центр регионального правительства.

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# инвестиции , инвестиционное агентство , Китай , Николай Пуртов

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