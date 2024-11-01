Более 380 тысяч рублей долга выплатил житель Армизонского района на содержание сына
Общество, 12:36 15 ноября 2024
| Фото: ИА "Тюменская линия"
384 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Армизонского района на содержание малолетнего ребенка.
В прокуратуру обратилась жительница Тюмени о невыплате средств на содержание сына, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Постановление об обращении взыскания на заработную плату должника направила служба судебных приставов только в ходе прокурорской проверки. В результате вмешательства должник выплатил алименты.