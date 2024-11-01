  • 15 ноября 202415.11.2024пятница
  • USD99,0180
    EUR104,5016
  • В Тюмени -1..1 С 5 м/с ветер юго-западный

Более 380 тысяч рублей долга выплатил житель Армизонского района на содержание сына

Общество, 12:36 15 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

384 тыс. рублей долга по алиментам выплатил житель Армизонского района на содержание малолетнего ребенка.

В прокуратуру обратилась жительница Тюмени о невыплате средств на содержание сына, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Постановление об обращении взыскания на заработную плату должника направила служба судебных приставов только в ходе прокурорской проверки. В результате вмешательства должник выплатил алименты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# алименты , прокуратура

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:04 15.11.2024Работы художника Сергея Мокроусова представлены на выставке в Тюмени
13:42 15.11.2024В Тюмени будущим военным показывают боевую технику
13:20 15.11.2024Тюменские юнкоры привезли два диплома со всероссийского конкурса "Верное слово"
13:09 15.11.2024Тюменский учитель преподает русский и литературу детям из Краснодона