Сотый малыш родился в Викуловском районе в год 100-летия муниципалитета

| Фото: Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Рождение сотого ребенка зарегистрировали в Викуловском районе в Год семьи и год столетнего юбилея муниципалитета.

Малышка появилась в семье Резановых и получила имя Валерия. С радостным событием родителей поздравила начальник отдела ЗАГС Светлана Плюхина. Она вручила Елене Резановой свидетельство о рождении дочери и поздравительное письмо главы Викуловского района Андрея Лотова.

"Пожелаем семье Резановых мира, счастья и здоровья! Пусть маленькую Валерию всегда окружает забота, внимание и любовь близких!", - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.