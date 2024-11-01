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Сотый малыш родился в Викуловском районе в год 100-летия муниципалитета

Общество, 12:14 15 ноября 2024

Администрация Викуловского района | Фото: Администрация Викуловского района

Рождение сотого ребенка зарегистрировали в Викуловском районе в Год семьи и год столетнего юбилея муниципалитета.

Малышка появилась в семье Резановых и получила имя Валерия. С радостным событием родителей поздравила начальник отдела ЗАГС Светлана Плюхина. Она вручила Елене Резановой свидетельство о рождении дочери и поздравительное письмо главы Викуловского района Андрея Лотова.

"Пожелаем семье Резановых мира, счастья и здоровья! Пусть маленькую Валерию всегда окружает забота, внимание и любовь близких!", - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.

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# Викуловский район , Год семьи

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