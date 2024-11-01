Сотый малыш родился в Викуловском районе в год 100-летия муниципалитета
Общество, 12:14 15 ноября 2024
| Фото: Администрация Викуловского района
Рождение сотого ребенка зарегистрировали в Викуловском районе в Год семьи и год столетнего юбилея муниципалитета.
Малышка появилась в семье Резановых и получила имя Валерия. С радостным событием родителей поздравила начальник отдела ЗАГС Светлана Плюхина. Она вручила Елене Резановой свидетельство о рождении дочери и поздравительное письмо главы Викуловского района Андрея Лотова.
"Пожелаем семье Резановых мира, счастья и здоровья! Пусть маленькую Валерию всегда окружает забота, внимание и любовь близких!", - отметили в пресс-службе администрации муниципалитета.