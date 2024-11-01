16 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в спортивной школе "Тура" (ул. Кедровая, 127а) начнется турнир по тхэквондо среди любителей и профессионалов. 6+

В Тюмени в 10 часов в технопарке (ул. Республики, 142) начнется первый этап соревнований по шахматам "Белая ладья" среди учащихся образовательных учреждений города. 6+

В Тюмени в 10 часов в Легкоатлетическом манеже (Луначарского, 12) начнется ежегодный городской фестиваль Всероссийского комплекса "Готов к труду и обороне" среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 12+

В Тюмени в 11 часов в сквере "Казачьи луга" (ул. Домостроителей, 22, к. 2) начнется акция ко Дню памяти воинской казачьей славы "Помню, горжусь!". 6+

В Тюмени в 12 часов на Цветном бульваре начнется забег Дедов Морозов. 0+

В Тюмени в 13 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция о Всероссийском фестивале "Танцуй и пой, моя Россия". Прямая трансляция пройдет на сайте ИА "Тюменская линия". 18+

В Тюмени в 14 часов в Тюменском индустриальном университете (ул. Мельникайте, 70) начнется торжественное открытие Дней культуры финно-угорских и самодийских народов в Тюменской области. 18+

Интересное в этот день:

1824 — австралийский исследователь Гамильтон Хьюм обнаружил реку Муррей, самую длинную реку в Австралии.

1938 — дата рождения спортивной дисциплины самбо.

1965 — в СССР запущена автоматическая межпланетная станция "Венера-3", беспилотный космический корабль, который первым достиг поверхности Венеры.

1966 — наблюдается самый обильный звездопад: до 2300 м/мин.

1967 — катастрофа Ил-18 в Свердловске, 107 погибших. Это крупнейшая авиакатастрофа в СССР на то время.

2008 — из Космического центра имени Кеннеди к МКС осуществлён пуск шаттла "Атлантис" по программе STS-129.