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300 бутылок незаконного самогона уничтожили в Ишиме

Происшествия, 18:33 15 ноября 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

300 бутылок по 0,5 литра со спиртным домашней выработки - самогоном - изъяли правоохранители у водителя легковушки на 566 км трассы Тюмень - Омск.

Продукция не соответствовала правилам маркировки, что является нарушением закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции". Мужчина признан виновным в совершении административного правонарушения, дело направлено в Ишимский городской суд.

На заседание суда нарушитель не явился. Судья назначил ему штраф в размере 15 тыс. рублей, партия алкоголя направлена на уничтожение, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Тюменской области.

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# алкоголь , суд

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