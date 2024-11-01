Детский технопарк Тобольска посетил полпред президента в УФО

С учащимися детского технопарка “Кванториум-Тобольск” встретились полпред президента в УФО Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Ребята рассказали гостям о своих творческих и исследовательских проектах.

В настоящее время в детском технопарке занимаются около 1,5 тыс. юных тоболяков по 26 программам.

Наиболее популярные: промышленный дизайн и прототипирование; мобильная робототехника; авиамоделирование, а также малая беспилотная и дистанционно пилотируемая авиация.

Отметим, что в 2023 году при поддержке компании СИБУР был завершен капитальный ремонт здания.