Детский технопарк Тобольска посетил полпред президента в УФО
Политика, 18:59 15 ноября 2024
С учащимися детского технопарка “Кванториум-Тобольск” встретились полпред президента в УФО Артём Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор.
Ребята рассказали гостям о своих творческих и исследовательских проектах.
В настоящее время в детском технопарке занимаются около 1,5 тыс. юных тоболяков по 26 программам.
Наиболее популярные: промышленный дизайн и прототипирование; мобильная робототехника; авиамоделирование, а также малая беспилотная и дистанционно пилотируемая авиация.
Отметим, что в 2023 году при поддержке компании СИБУР был завершен капитальный ремонт здания.