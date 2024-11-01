Тюменцы и предприятия города могут поздравить пожилых людей с Новым годом

| Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия» | Фото: Сергей Елесин, ИА «Тюменская линия»

Тюменцев и предприятия города приглашают поучаствовать в областной акции "Новый год для всех!", которая продлится до 15 января. Желающие могут собрать адресный новогодний подарок и передать его в пункт приема, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

Пожилые люди могут рассказать о своих желаниях по телефону (3452) 51-77-05.

Участники акции после сбора подарка могут позвонить по номеру 8(3452)51-77-05 и договориться с координаторами о времени передачи. Самостоятельно отдать его можно в пункт приема по ул. Карла Маркса, 123, каб. № 4с понедельника по пятницу с 8 часов до 16 часов 30 минут.

С 1 декабря волонтеры в ежедневном режиме будут проводить спецрейды по передаче адресатам посылок. Волонтёры и корпоративные друзья проекта в костюмах Деда Мороза и Снегурочки посетят пожилых людей и поздравят с наступающим Новым 2025 года.