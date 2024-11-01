Селянин убил собутыльника поленом

| Фото: СУ СК Российской Федерации по Тюменской области | Фото: СУ СК Российской Федерации по Тюменской области

Перед судом предстанет житель Викуловского района, обвиняемый в убийстве односельчанина, сообщает СУ СК Российской Федерации по Тюменской области.

По версии следствия, 12 сентября в частном доме в с. Одино в ходе распития спиртного между 58-летним мужчиной и 54-летним хозяином произошёл конфликт.

Гость схватил лежавшее у печки полено и нанёс им не менее пяти ударов по голове потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте, а убийца скрылся.

Только 17 сентября тело убитого обнаружила местная жительница. Подозреваемый был задержан. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.