Селянин убил собутыльника поленом
Происшествия, 13:48 16 ноября 2024
| Фото: СУ СК Российской Федерации по Тюменской области
Перед судом предстанет житель Викуловского района, обвиняемый в убийстве односельчанина, сообщает СУ СК Российской Федерации по Тюменской области.
По версии следствия, 12 сентября в частном доме в с. Одино в ходе распития спиртного между 58-летним мужчиной и 54-летним хозяином произошёл конфликт.
Гость схватил лежавшее у печки полено и нанёс им не менее пяти ударов по голове потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте, а убийца скрылся.
Только 17 сентября тело убитого обнаружила местная жительница. Подозреваемый был задержан. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.