Две тюменские команды сразятся за Кубок губернатора Ямала по интеллектуальным играм
Общество, 15:47 16 ноября 2024
| Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области
Школьники и студенты из Тюменской области принимают участие в чемпионате на Кубок губернатора по интеллектуальным играм, проходящем на Ямале.
Состязания "Битва интеллектов - 2024" проходит в Ноябрьске. Тюменскую область представляют две команды — студенческая "Сборная ТюмГУ и ТИУ" и школьная "Команда Тюмени".
Игроков ожидает тренинг от Дениса Элькиса — знатока элитарного клуба "Что? Где? Когда" и обладателя "Бриллиантовой совы". Затем команды сыграют 36 вопросов дисциплины "Что? Где? Когда?".
В чемпионате также участвуют представители других регионов УФО, Волновахского района ДНР, Республики Сербия.