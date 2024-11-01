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Две тюменские команды сразятся за Кубок губернатора Ямала по интеллектуальным играм

Общество, 15:47 16 ноября 2024

Интеллектуальное движение Тюменской области | Фото: Интеллектуальное движение Тюменской области

Школьники и студенты из Тюменской области принимают участие в чемпионате на Кубок губернатора по интеллектуальным играм, проходящем на Ямале.

Состязания "Битва интеллектов - 2024" проходит в Ноябрьске. Тюменскую область представляют две команды — студенческая "Сборная ТюмГУ и ТИУ" и школьная "Команда Тюмени".

Игроков ожидает тренинг от Дениса Элькиса — знатока элитарного клуба "Что? Где? Когда" и обладателя "Бриллиантовой совы". Затем команды сыграют 36 вопросов дисциплины "Что? Где? Когда?".

В чемпионате также участвуют представители других регионов УФО, Волновахского района ДНР, Республики Сербия.

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