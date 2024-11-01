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Два пожара вызвало короткое замыкание в Тюменской области 15 ноября

Происшествия, 12:12 16 ноября 2024

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Хозяйственная постройка загорелась в д. Шамша Тобольского района 15 ноября. Огонь перекинулся на соседнее строение. Общая площадь пожара составила 45 кв. м. Пострадавших нет, сообщает МЧС Тюменской области.

Около 9 часов вечера поступило сообщение о пожаре в Казанском районе. В СНТ "Царёво" огонь охватил жилой дом по всей площади, никто не пострадал.

Причиной пожара в обоих случаях стало короткое замыкание. Всего за сутки на территории региона было зафиксировано восемь техногенных пожаров.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

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