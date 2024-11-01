В Тюменской области ожидается до 4 градусов тепла благодаря антициклону

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 4 градусов тепла ожидается в Тюменской области в течение недели, с 18 по 24 ноября. По данным центра Фобос, в эти дни регион окажется в области малоподвижного антициклона, поэтому только в отдельные дни местами возможен небольшой снег. До среды будет сравнительно тепло, а во второй половине периода станет на 2–3 градуса прохладнее.

В Тюмени 18 ноября днем ожидается переменная облачность, днем от 2 до 4 градусов тепла, ветер юго-западный, атмосферное давление в пределах нормы. Ночью температура понизится до ноля градусов.

19 ноября в течение суток ожидается переменная облачность, температура воздуха от ноля до плюс 3 градусов, ветер южный, 4 метра в секунду.

20 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность, небольшой снег и туман. Ночью и днем от ноля до минус 2 градусов, Ветер слабый юго-восточного направления.

21 ноября – малооблачная погода, небольшой снег, сильный туман. Днем от 2 до 4 градусов мороза, ночью – до минус 6. Ветер северо-западный, умеренный.

22 ноября в течение суток на фоне повышенного давления ожидается малооблачная погода. Столбики термометров днем покажут минус 4, ночью – минус 7 градусов. Ветер юго-восточный, 5 метров в секунду.

В выходные погода существенно не изменится. 23 и 24 ноября температура воздуха составит от 1 до 4 градусов мороза. Синоптики прогнозируют переменную облачность, южный ветер до 5 метров в секунду.

Любовь Голышева