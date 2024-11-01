Руководитель КБ "Стрелка" расскажет тюменцам о жилой застройке в постсоветской России

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Антрополог и фольклорист, руководитель Центра городской антропологии КБ "Стрелка" Михаил Алексиевский выступит в атриуме центра событий "1А Первомайская" в Тюмени с лекцией "Антропология разных типов жилой застройки в постсоветской России" 23 ноября, начало в 16 часов 30 минут.

Это уже третья встреча в рамках цикла "Лекции о городе" от компании "Брусника".

"На мероприятии Михаил расскажет, как менялись архитектурные подходы и представления о жилом пространстве в постсоветской России, каким образом разные типы жилья формируют и поддерживают сообщества, влияют на взаимоотношения, и как представители разных районов воспринимают свои дома и дворы", - рассказали в "Бруснике".

Лекции проходят бесплатно для всех желающих, для посещения необходима предварительная регистрация.

Ранее в рамках проекта Алима Бисенова рассказывала о субурбанизации и рурализации, а Александр Антонов - о том как проектируются города. Каждое мероприятие собирает около сотни неравнодушных горожан, готовых к диалогу.