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Тюменский проект "Наставник Z" поддержал Дмитрий Медведев

Общество, 11:08 18 ноября 2024

фото Молодой гвардии

Проект по поддержке участников специальной военной операции, их семей и патриотическому воспитанию молодежи с участием ветеранов СВО, разработанный "Молодой гвардией" Тюмени, поддержали председатель "Единой России" Дмитрий Медведев и врио секретаря генсовета партии Владимир Якушев.

Основная цель проекта, по словам федерального координатора "Молодой гвардии" по УФО Владимира Сбитнева, создать условия для активного участия ветеранов СВО в общественной жизни, формирование из них лидеров общественного мнения и продвижение их в политической деятельности. "Такая патриотическая работа должна стать повседневной деятельностью для молодогвардейцев и вообще для всей нашей партии", — отметил председатель "Единой России" Дмитрий Медведев, на встрече в Москве, посвященной дню рождения "Молодой гвардии Единой России".

В рамках проекта "Наставник Z" по всей стране активисты "Молодой гвардии" организуют открытые уроки с ветеранами, участники СВО проводят мастер-классы, а также реализуют свои социальные идеи, сообщает пресс-служба тюменского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России".

"Проект молодой гвардии "Единой России" "Наставник Z" сегодня важен для нас, как и уроки ветеранов Великой Отечественной войны для предыдущих поколений", — считает врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев.

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# Владимир Сбитнев , Владимир Якушев , Дмитрий Медведев , Молодая гвардия , наставники

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