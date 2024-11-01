Всероссийская олимпиада по электротехнике пройдёт в ТИУ

| Фото: ТИУ | Фото: ТИУ

Заключительный этап всероссийской студенческой олимпиады по электротехнике проведет Тюменский индустриальный университет с 20 по 22 ноября.

Участие в интеллектуальных состязаниях примут студенты из разных вузов страны. Олимпиада пройдёт в два этапа. Участникам предстоит выполнить задания теоретического и практического туров, используя лабораторное оборудование.

В состав жюри вошли профессора и доценты вуза, эксперты профильных компаний. Основные критерии оценки: время и правильность выполнения, точность результатов и творческий подход.

Победители и призёры могут претендовать на повышенную стипендию, а также получают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру.