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Всероссийская олимпиада по электротехнике пройдёт в ТИУ

Общество, 17:45 18 ноября 2024

ТИУ | Фото: ТИУ

Заключительный этап всероссийской студенческой олимпиады по электротехнике проведет Тюменский индустриальный университет с 20 по 22 ноября.

Участие в интеллектуальных состязаниях примут студенты из разных вузов страны. Олимпиада пройдёт в два этапа. Участникам предстоит выполнить задания теоретического и практического туров, используя лабораторное оборудование.

В состав жюри вошли профессора и доценты вуза, эксперты профильных компаний. Основные критерии оценки: время и правильность выполнения, точность результатов и творческий подход.

Победители и призёры могут претендовать на повышенную стипендию, а также получают дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и аспирантуру.

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# олимпиады , ТИУ

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