В Тюменской области выявили 39 пьяных водителей за рулем в выходные

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

39 пьяных водителей за рулем выявили в Тюменской области в выходные и понедельник. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Днем в воскресенье на 228 километре федеральной автодороги Тюмень - Омск в Голышмановском городском округе, инспекторы остановили автомобиль ВАЗ-21124. Его 19-летний водитель не имеет прав, но был пьян. Показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.

Молодой человек пояснил, что пил алкоголь всю ночь с друзьями в соседней деревне, а днем поехал домой. Водителя задержали до судебного заседания, транспортное средство находится на спецстоянке.

В Ялуторовске под утро в субботу автоинспекторы остановили автомобиль Lada, которым управлял 48-летний водитель. Показания алкотестера - 1,25 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина пояснил, что пил крепкое пиво, потом поехал в магазин за сигаретами.