Участники форума "Крапива" в Тюмени обсудили проблемы, из-за которых учителя уходят из профессии

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Более ста участников из разных регионов России поучаствовали в XIII Всероссийском форуме педагогов будущего "Крапива", который прошел в Тюменской области. Они проанализировали проблемы, которые могут вынудить учителей уйти из профессии, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Форум направлен на продвижение новых педагогических технологий, которые разрабатывают в ТюмГУ в рамках стратегического проекта "Мультипарадигмальное образование" программы "Приоритет 2030". Одна из главных целей проекта - сохранение талантливых педагогов в школах. Свыше 600 выпускников форума из 50 регионов страны продолжают свой путь в образовании.

"Мы стремимся сформировать российское сообщество педагогов с центром в ТюмГУ. В 2024 году всё получилось, ведь оргкомитет — молодые учителя, выпускники университета, которые были на "Крапиве" все прошлые годы, и команда педагогов со всей страны", - отметила основатель форума и руководитель офиса трансформации ТюмГУ Мария Косицына.

Специалистов ждали три дня интенсивной работы, мозговых штурмов, краш-тестов, игропрактик и общения. Выпускники отметиили, что именно такая продуктивная и насыщенная форма позволяет максимально погрузиться в смыслы и изучить актуальные вопросы.

Сообщество, созданное Тюменским государственным университетом, показывает свой профессионализм и результаты работы. В этом году руководителем форума стала Надежда Битдорф — активная участница "Крапив" прошлых лет. Она окончила ТюмГУ и сейчас работает заместителем директора гимназии № 1 в Тюмени.

Итоги форума для участников связаны с их личными изменениями: педагоги открывают новые возможности для самоопределения, добиваются повышения, запускают образовательные проекты и программы.

В начале декабря выпускники тюменского форума соберутся в Москве, чтобы обменяться личным опытом развития школьного образования.