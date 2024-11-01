Колмаковский пряник из Заводоуковска презентуют на фестивале в Санкт-Петербурге

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Колмаковский пряник из Заводоуковска презентуют на IX Международном фестивале пряничного искусства "Мир пряника" в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 8 декабря. Он объединяет мастеров пряничного дела, знаменщиков, а также всех сладкоежек, мечтателей и любителей кулинарии, сообщает администрация муниципалитета.

"Проведена обширная работа по воссозданию старинного рецепта пряника и его производству. Над проектом работали лучшие мастера пряничного дела России, созданы уникальные пряничная доска, рецепт и упаковка, которые идеально отражают дух этого древнего лакомства. Кроме того, Заводоуковск представит на фестивале свой опыт разработки концепции гастрономического сувенира "Колмаковский пряник". В округе пряник будет презентован в 2025 году", - рассказали заводоуковцы.

Напомним, в Заводоуковске историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" прошел в третий раз 29 июня 2024 г. Мастера представили пряничные поезда, самолеты и даже герб.