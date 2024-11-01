Уникальную новогоднюю сказку написали для Тюменского филармонического оркестра

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогоднюю детскую музыкальную сказку "Ивашка в загадочном лесу" написали специально для Тюменского филармонического оркестра композитор Александр Муравьев и сценарист Ульяна Голина. Премьерные показы пройдут 21 и 22 декабря, услышать ее можно будет только в исполнении ТФО.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор Тюменской филармонии Светлана Шкурина.

Сказка по своему строению, добавила она, немного напоминает всем известное произведение Сергея Прокофьева "Петя и волк", когда музыкальные инструменты сопровождают характеры героев. В ней можно услышать волка, лису, медведя, сказочного богатыря в сопровождении чтеца.

В Тюменской филармонии подготовили программы для разных категорий зрителей: детские, молодежные, семейного направления. 15 декабря в учреждении стартует новогодняя кампания с мероприятия команды "Мока project" с программой "Мелодии Нового года". На концерте прозвучит музыка из любимых советских, российских и зарубежных фильмов.

Светлана Шкурина анонсировала еще одно традиционное мероприятие солистки Тюменской филармонии Эльвиры Саниевской - "Брызги шампанского". Слушателей ждет оригинальная концертная программа, где представят музыкальные лирические и комедийные сцены из классических оперетт и мюзиклов.

"Более глубокая духовная музыка прозвучит на сцене концертного зала Юрия Гуляева 25 декабря – это Рождественский концерт в исполнении хоровой капеллы Тюменской филармонии. Это музыка, дарящая ощущение близости чуда, таинства. Услышат зрители и любимые мировые новогодние хиты", - рассказала руководитель.

Камерный оркестр "Камерата Сибири" подготовил программу "Рождественские истории". Заслуженная артистка России Елена Орлова будет читать литературно-музыкальную композицию, а оркестр – сопровождать известной прекрасной музыкой. Это действо пройдет в камерной обстановке органного зала 28 декабря.

Одно из самых ярких мероприятий предновогоднего периода пройдет с 29 по 30 декабря – это балет "Щелкунчик" – четыре концерта в общей сложности.

"Мы гордимся, что задумали такое мероприятие и верим, что воплотим его на самом высоком профессиональном уровне. Балет под живое исполнение Тюменского филармонического оркестра – это всегда сказка и праздник, ощущение волшебства и чуда", - сказала Светлана Шкурина и раскрыла секрет: первые ряды партера будут убраны, там разместится оркестр.

В начале января приедут на гастроли артисты Тобольского драмтеатра. 5 января "Мока project" исполнят на сцене Тюменской филармонии мировые хиты известных мюзиклов. Череду праздников завершит традиционная программа "Старый Новый год с ТФО" 13 января.

Инна Кондрашкина