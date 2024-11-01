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Со счетом 6:1 тюменский "Рубин" разгромил "Омские крылья"

Спорт, 12:25 20 ноября 2024

ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Со счетом 6:1 тюменский "Рубин" разгромил "Омские крылья" на домашнем льду, открыв яркой победой очередную серию на соем льду.

С первых минут хозяева продемонстрировали высокие скорости и желание победить. На 13-й минуте счет открыл Владимир Бобылёв, но первый период завершился вничью. После перерыва Никита Попугаев оформил дубль.

"В третьем периоде омские игроки посыпались. Сразу три шайбы влетели в ворота "Крыльев". Бусаров поддержал Попугаева и забросил дважды. Еще одна на счету Михаила Назарова. Уверенная победа и красивое возвращение себе своей игры", - прокомментировали в пресс-службе "Рубина".

Исполняющий обязанности главного тренера ХК "Рубин" Константин Фаст отметил, что удалось победить за счёт командных действий. "Хорошее начало было с нашей стороны. Много не забили, пропустили ненужный гол. Во втором периоде выровняли игру, перевели её в чужую зону. Забили хорошие шайбы. Выстояли в меньшинстве, реализовали большинство", - сказал он.

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# ВХЛ , ХК Рубин , хоккей

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