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На тюменском ринге определят лучших кикбоксеров

Спорт, 18:49 20 ноября 2024

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по кикбоксингу пройдут на базе спортивной школы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) 23 и 24 ноября.

Начало в оба дня - в 10 часов. Торжественное открытие намечено 23 ноября на 13 часов.

170 спортсменов поборются в дисциплинах "К1", "Лайт-контакт", "Поинтфайтинг" и "Фулл-контакт" по возрастным категориям: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.

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# кикбоксинг

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