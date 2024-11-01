На тюменском ринге определят лучших кикбоксеров

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Чемпионат и первенство Тюмени по кикбоксингу пройдут на базе спортивной школы "Водник" (ул. Судоремонтная, 2б) 23 и 24 ноября.

Начало в оба дня - в 10 часов. Торжественное открытие намечено 23 ноября на 13 часов.

170 спортсменов поборются в дисциплинах "К1", "Лайт-контакт", "Поинтфайтинг" и "Фулл-контакт" по возрастным категориям: мужчины и женщины, юниоры и юниорки, юноши и девушки, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации города.