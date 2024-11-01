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Виртуальные прогулки по столице и фирменный чай предложат тюменцам туристко-информационные центры Москвы

Общество, 20:06 20 ноября 2024

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Мобильные туристско-информационные центры Москвы будут работать около Центральной арки на Цветном бульваре в Тюмени 23 и 24 ноября. Горожан ждут с 10 до 20 часов, сообщает информационный центр регионального правительства.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

На таких передвижных пунктах можно подробно узнать об актуальных событиях в Москве, главных достопримечательностях, туристических маршрутах. В программе работы ТИЦ новогодние интерактивы с Дедом Морозом, эстафеты, викторина с призами и другие активности. Также здесь можно прогуляться по столице с помощью VR-очков, выпить фирменного чаю "Москва" со сладостями, отправить родным новогоднюю открытку.

Информационный центр правительства Тюменской области | Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Проект реализуется в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере туризма и реализации кросс-маркетингового взаимодействия между комитетом по туризму Москвы и правительством Тюменской области.

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