Мобильная бригада врачей осмотрела 1920 жителей Ялуторовского района

| Фото: ИИЦ "Ялуторовская жизнь" | Фото: ИИЦ "Ялуторовская жизнь"

1 тыс. 920 жителей Ялуторовского района осмотрели врачи мобильной бригады в пяти населенных пунктах. Приемы прошли в рамках проекта "Здоровое село" в селах Аслана, Новотьялова, Киева, Петелино и Зиново, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Специалисты отправили одну тыс. 88 пациентов на дообследование, еще одной тыс. – откорректировали лечение, 49 человек госпитализировали, в том числе четырех – в экстренном порядке, еще 15 ялуторовчан направили на реабилитацию.

Больше всего на приеме у врачей мобильной бригады побывало жителей с. Петелино. К специалистам пришли 469 жителей.

Отметим, что 1 тыс. 387 пациентам измерили давление, у 590 из них выявили отклонение от нормы, всем им оказали медицинскую помощь.