  • 25 ноября 202425.11.2024понедельник
  • USD102,5761
    EUR107,4252
  • В Тюмени -1..-3 С 1 м/с ветер южный

Мобильная бригада врачей осмотрела 1920 жителей Ялуторовского района

Общество, 19:17 25 ноября 2024

ИИЦ "Ялуторовская жизнь" | Фото: ИИЦ "Ялуторовская жизнь"

1 тыс. 920 жителей Ялуторовского района осмотрели врачи мобильной бригады в пяти населенных пунктах. Приемы прошли в рамках проекта "Здоровое село" в селах Аслана, Новотьялова, Киева, Петелино и Зиново, сообщает инфоцентр правительства Тюменской области.

Специалисты отправили одну тыс. 88 пациентов на дообследование, еще одной тыс. – откорректировали лечение, 49 человек госпитализировали, в том числе четырех – в экстренном порядке, еще 15 ялуторовчан направили на реабилитацию.

Больше всего на приеме у врачей мобильной бригады побывало жителей с. Петелино. К специалистам пришли 469 жителей.

Отметим, что 1 тыс. 387 пациентам измерили давление, у 590 из них выявили отклонение от нормы, всем им оказали медицинскую помощь.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Здоровое село , Ялуторовский район

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:14 25.11.2024Юные спасатели из Ялуторовского района представляют регион на федеральных соревнованиях
19:52 25.11.2024В Тюмени обсудили концепции будущих пляжных зон
19:17 25.11.2024Мобильная бригада врачей осмотрела 1920 жителей Ялуторовского района
18:42 25.11.2024Проект из Тюменской области признан лучшим в рамках медиашколы "Со смыслом"