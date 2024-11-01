Первое заседание совета по улучшению качества жизни состоялось в Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Первое заседание совета по улучшению качества жизни прошло в Тюменской области. Структура создана для реализации ключевых элементов Национальной социальной инициативы, внедряемой по поручению президента РФ, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Среди них, в частности: региональный социальный стандарт, развитие сообщества инклюзивного бизнеса "Открыто для всех" и совершенствование региональных программ по поддержке семьи, рождаемости, многодетности.

"Тюменская область всегда отличалась высоким уровнем и качеством предоставления социальных услуг, нам предстоит еще более предметно подойти к данной теме. В целом для этого у нас есть все необходимые ресурсы -инфраструктура, нормативная база и государственные программы". – отметила на открытии заседания председатель совета, вице-губернатор Ольга Кузнечевских.

К основным задачам новой структуры относятся подготовка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы, а также содействие во внедрении Регионального социального стандарта.

"В течение двух последних лет Тюменская область в рейтинге качества жизни входит в тройку лучших регионов России и занимает первое место в сфере социальной защиты. Вместе с тем, мы видим точки роста, которым в следующем году будет уделено особое внимание", - уточнил заместитель директора направления "Социальные проекты" - директор дивизиона семьи и демографии Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин.

Среди успешных тюменских практик он отметил создание приемных семей для пожилых и инвалидов, а также семейных МФЦ, реализацию системы долговременного ухода.

В Тюменской области для повышения удовлетворенности населения качеством социальных услуг проработаны предложения по отдельным жизненным ситуациям. Этим направлением займется служба Регионального сервисного уполномоченного, которую возглавила президент фонда общественной дипломатии "Диалог" Ирина Ульянова.

Отметим, что совет создан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора.