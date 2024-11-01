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В Тюмени обсудили концепции будущих пляжных зон

Общество, 19:52 25 ноября 2024

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Концепцию будущих пляжных зон на озерах Нижнее Кривое и Круглое обсудили в Тюмени. Об этом рассказал глава города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале.

"Мы стремимся сделать наши пляжи комфортными зонами для семейного отдыха. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности отдыхающих: на территориях у воды будет организован спасательный пост, к работе привлечены профессиональные спасатели, прошедшие необходимое обучение. На территории муниципального пляжа будут организованы различные виды досуга", - уточнил глава.

Он подчеркнул, что муниципалитет готов для предложений от предпринимателей, которые хотят оказывать услуги на территориях для отдыха. Идеи модно направить в администрацию города.

"На заседании коллегии я подписал постановление, в котором четко прописаны правила использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, а также для рекреационных целей", - отметил Максим Афанасьев.

Также он дополнил, что на озере Круглом подрядчик уже приступил к обустройству береговой линии муниципального пляжа: "Важно отметить, что работы не будут затрагивать территорию парка Юрия Гагарина".

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# городская инфраструктура , Максим Афанасьев

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