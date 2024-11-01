Тюменка Таисия Байкалова выступила в новом сезоне Всероссийского конкурса "Синяя птица"

| Фото: скриншот видеоэфира конкурса "Синяя птица" | Фото: скриншот видеоэфира конкурса "Синяя птица"

Тюменка Таисия Байкалова из фольклорного ансамбля "Светлица" выступила в новом сезоне Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица". Она исполнила песню "Сиротинка взросла, как былинка в поле" под аккомпанемент мультиинструменталиста Ильи Камалдинова.

10-летняя вокалистка растрогала всех до слез своим исполнением, пишут организаторы.

"Истинного артиста всегда отличает искренность. И, если бы не посмотрел профайл, я бы прямо сейчас кинулся на сцену жалеть Таисию, потому что так проникновенно, так трогательно она изложила судьбу героини своей песни. Хочу пожелать тебе свою искренность сохранить, тогда в твоей жизни будет серьезное служение искусству", – обратился к юной певице Николай Цискаридзе.

Судьбу конкурсантов "Синей птицы" решает не только жюри. Телезрители тоже смогут сделать свой выбор и проголосовать за любимого участника. Подробности по ссылке.

Победитель одиннадцатого сезона получит заветное "Перо Синей птицы" и денежный приз на развитие таланта, а лучшим педагогам и наставникам участников конкурса вручаи специальный грант проекта.