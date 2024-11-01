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Электронные коммерческие рецепты станут доступны в приложении "Телемед-72"

Общество, 18:09 26 ноября 2024

Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Электронные коммерческие рецепты можно будет хранить в мобильном приложении "Телемед-72", лекарственные препараты будут выдавать по QR-коду. Такая опция станет доступной до конца 2024 года. Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на встрече с журналистами 26 ноября.

"Мы планируем до конца года в пилотных аптеках запустить электронный коммерческий рецепт. Не льготный, который уже реализован. В декабре в ближайшем обновлении в "Телемед-72" появится такой функционал. В 2025 году мы растиражируем это на другие аптеки, которые подпишут с нами соглашение о взаимодействии", — отметил он.

Появится также функция отправки пациентам рекомендаций по итогам пройденной диспансеризации или профилактического осмотра, а также ряда push-уведомлений.

Сейчас мобильное приложение "Телемед-72" установлено у 660 тыс. пользователей. Самая популярная услуга — запись к врачу. Также доступны вызов врача на дом, телемедицина и электронная очередь.

Вера Коршунова

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# запись к врачу , мобильные приложения , рецепты

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