Электронные коммерческие рецепты станут доступны в приложении "Телемед-72"

| Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия | Фото: Сергей Елесин, ИА Тюменская линия

Электронные коммерческие рецепты можно будет хранить в мобильном приложении "Телемед-72", лекарственные препараты будут выдавать по QR-коду. Такая опция станет доступной до конца 2024 года. Об этом сообщил директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов на встрече с журналистами 26 ноября.

"Мы планируем до конца года в пилотных аптеках запустить электронный коммерческий рецепт. Не льготный, который уже реализован. В декабре в ближайшем обновлении в "Телемед-72" появится такой функционал. В 2025 году мы растиражируем это на другие аптеки, которые подпишут с нами соглашение о взаимодействии", — отметил он.

Появится также функция отправки пациентам рекомендаций по итогам пройденной диспансеризации или профилактического осмотра, а также ряда push-уведомлений.

Сейчас мобильное приложение "Телемед-72" установлено у 660 тыс. пользователей. Самая популярная услуга — запись к врачу. Также доступны вызов врача на дом, телемедицина и электронная очередь.

Вера Коршунова