Александр Моор: количество школьников в Тюменской области увеличилось на 40 тысяч за пять лет

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

На 40 тыс. увеличилось общее количество школьников в Тюменской области за последние пять лет. В ближайшие пять лет численность школьников только в Тюмени вырастет на 12 тысяч.

Такие цифры привел губернатор Тюменской области Александр Моор, выступая на расширенном заседании коллегии областной прокуратуры по вопросам исполнения законов в сфере общего образования 26 ноября.

Правительство Тюменской области целенаправленно реализует планы развития инфраструктуры системы образования, сказал он.

Как сообщает информационный центр правительства региона, в ходе заседания было отмечено, что в последние годы в Тюменской области уделяется большое внимание строительству новых школ и подготовке квалифицированных педагогов. Вместе с тем в сфере образования есть проблемные вопросы, требующие совместного обсуждения и решения.

На заседании выработали комплекс мер, направленных на соблюдение требований действующего законодательства в сфере образования. Заинтересованным ведомствам даны поручения, исполнение которых поставлено на контроль.